Український боксер нокаутом здобув чемпіонство: спортивні підсумки 2 серпня

Український боксер Євген Хитров здобув перемогу нокаутом і завоював чемпіонський пояс в США, а "Динамо" оформило гучний трансфер.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 2 серпня.

Крім того, легендарний боксер накинувся на українця і в матчі Ліги Європи спалахнув грандіозний скандал. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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