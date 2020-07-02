Український боксер нокаутом програв 50-й бій у кар'єрі

Український боксер Ігор Пилипенко зазнав ювілейної 50-ї поразки в кар'єрі, програвши нокаутом своєму 133-кілограмовому співвітчизнику Ігорю Шевадзуцькому на вечорі боксу в Києві.

Поєдинок закінчився менш, ніж через півтори хвилини після початку першого раунду. Спочатку Шевадзуцький влучив по Пилипенку лівим боковим, що змусило того спертися на канати, а наступним ударом добив свого суперника. Кут боксера, відправленого в нокдаун, вирішив не продовжувати бій і викинув білий рушник.

Востаннє 47-річний Пилипенко перемагав у 2015 році, зазнавши після того поєдинку 27 поразок поспіль. Відзначимо, що він двічі програв колишньому супернику Олександра Усика росіянину Мурату Гассієву. На його рахунку є п'ять перемог (одна нокаутом) і дві нічиї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер зазнав розгромної поразки в Польщі, опинившись у нокдауні.