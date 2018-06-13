Український боксер кинув Ломаченка: спортивні підсумки 12 червня

Український боксер Олександр Гвоздик розповів, чому проігнорував бій Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом, а мадридський "Реал" оголосив про призначення нового тренера. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 12 червня.
Крім того, в Британії захопилися українським чемпіоном Василем Ломаченко. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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