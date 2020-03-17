Загиблим в страшній автокатастрофі на Новообухівській трасі в районі села Ходосівка, на Київщині, виявився відомий український боксер Дмитро Лісовий.

"Дімон, як же так ... Порядний, добрий, трудяга, наш "Отаман"... Ідуть найкращі! Спочивай з миром .." - написав у себе в Facebook прессекретар Федерації боксу Олександр Подаваленко.

Дмитро Лісовий загинув в ДТП facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Дмитро Лісовий був багаторазовим призером чемпіонатів України з боксу у ваговій категорії до 91 кг, а також виступав за боксерський клуб "Українські отамани".

За інформацією dtp.kiev.ua, Audi на високій швидкості протаранив Daewoo, який порушив правила проїзду перехресть,

В результаті аварії 22-річний водій і 24-річний пасажир Daewoo загинули на місці події. Водій Audi потрапив до лікарні.

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитро Лісовий загинув в ДТП під Києвом facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени в Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи і Кубка світу Олександр Власенко.

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