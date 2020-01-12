Український боксер брутально нокаутував суперника - опубліковано відео

Український боксер Валерій Абраменко здобув яскраву перемогу на турнірі з муай-тай (тайський бокс) MX MUAY XTREME, який пройшов в Таїланді.
Наш співвітчизник добув дострокову перемогу над місцевим бійцем. Уже в дебюті зустрічі Валерій аперкотом відправив опонента в нокдаун. Таєць зміг піднятися, проте в наступну мить йому в голову прилетіло кілька бічних, які надовго позбавили азіатського спортсмена можливості рухатися.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай. Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.
Раніше 17-річний українець Владислав Єременко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які проходили в Бангкоку.
Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.
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