Головна Новини
12 січня • оновлено в 23:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Український боксер брутально нокаутував суперника - опубліковано відео

3.1т
Читати матеріал російською

Український боксер Валерій Абраменко здобув яскраву перемогу на турнірі з муай-тай (тайський бокс) MX MUAY XTREME, який пройшов в Таїланді.

Наш співвітчизник добув дострокову перемогу над місцевим бійцем. Уже в дебюті зустрічі Валерій аперкотом відправив опонента в нокдаун. Таєць зміг піднятися, проте в наступну мить йому в голову прилетіло кілька бічних, які надовго позбавили азіатського спортсмена можливості рухатися.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Груди знаменитої боксерки не вмістилися в купальник на зважуванні - відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай. Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.

Раніше 17-річний українець Владислав Єременко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які проходили в Бангкоку.

Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "тайський бокс (муай-тай)" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
тайський бокс (муай-тай)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги