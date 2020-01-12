Український боксер брутально нокаутував суперника - опубліковано відео

Український боксер Валерій Абраменко здобув яскраву перемогу на турнірі з муай-тай (тайський бокс) MX MUAY XTREME, який пройшов в Таїланді.

Наш співвітчизник добув дострокову перемогу над місцевим бійцем. Уже в дебюті зустрічі Валерій аперкотом відправив опонента в нокдаун. Таєць зміг піднятися, проте в наступну мить йому в голову прилетіло кілька бічних, які надовго позбавили азіатського спортсмена можливості рухатися.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Андрій Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай. Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.

Раніше 17-річний українець Владислав Єременко став чемпіоном світу з муай-тай на змаганнях, які проходили в Бангкоку.

Він здобув перемогу в 5-раундовому протистоянні з ірландцем Райаном Шиєні.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!