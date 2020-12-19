Український боксер брутальним нокаутом здобув чемпіонський титул. Відео

Українець Арам Фаніян (18-1, 2 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Юрієм Вишняковим (6-1, 3 КО) і завоював титул WBO Oriental у першій напівсередній вазі.

Головний поєдинок вечора боксу від Top Boxing Generation і K2 Promotions Ukraine завершився достроково.

Уже в першому раунді 23-річний уродженець Броварів ударом в скроню відправив опонента в нокдаун. Вишняков зміг піднятися, достояти до гонгу, а з 2-го раунду знову боксувати на рівних.

Після цього в рингу йшов рівний бій, з великою кількістю силових ударів від обох боксерів. У п'ятому раунді Фаніяну вдалося донести свій боковий у голову суперника, відправивши того в жорсткий нокаут. Рефері одразу зупинив поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Фаніян добув ефектну перемогу над Надзиром Бакшіевим з Білорусі (5 – 10 – 3).

Головний бій вечора боксу в київському клубі Atlas пройшов без глядачів і завершився в першому раунді.