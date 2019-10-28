Український боксер брутальним нокаутом виграв чемпіонський бій у США

Український боксер-нокаутер Сергій Богачук здобув 16 дострокову перемогу поспіль на професійному рингу й завоював свій перший у кар'єрі чемпіонський титул WBC Continental Americas.

Сергій Богачук здобув 16 поспіль перемогу нокаутом GERMAN VILLASENOR

Поєдинок проти американця Тайрона Брунсона в рамках першої середньої ваги відбувся в Голлівуді (США) і завершився нокаутом у четвертому раунді. Ще в третьому раунді Богачук ударом в щелепу відправив суперника на канвас, той зумів встати й продовжити поєдинок.

Наступної трихвилинки Богачук знову відправив опонента в нокдаун, а потім потужним аперкотом змусив рефері зупинити зустріч.

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У такий спосіб 24-річний Богачук продовжив свою нокаутувальну серію в професійному боксі. У його пасиві немає жодної поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможного російського боксера після моторошного нокауту забрали на ношах.

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