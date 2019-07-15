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Український боксер близький до бою із зоряним ексчемпіоном світу

2.3т Читати матеріал російською

Український боксер Іван Редкач наступний бій може провести проти зоряного ексчемпіона американця Едріена Бронера. Це може бути 29-й бій українця на професійному рингу.

Іван Редкач

Іван Редкач

Укрінформ

Як повідомляє авторитетний журналіст Майк Коппінджер, поєдинок бійців у напівсередній вазі пройде восени.

Редкач проведе наступний бій після несподіваної яскравої перемоги — нокауту в поєдинку з Девоном Александером, коли відбувся його дебют у напівсередній вазі. Бронер же повернеться на ринг після поразки від Менні Пакьяо, в бою з яким він не виглядав конкурентно.

Американський боксер не може перемогти в трьох поєдинках поспіль. У 2018 році він звів до нічиєї бій із Джессі Варгасом, а перед цим програв Майкі Гарсії. Остання перемога Бронера датована лютим 2017 року, коли він роздільним суддівським рішенням взяв верх над Адріаном Гранадосом.

Іван Редкач має 23 перемоги в своєму послужному списку — 18 із них були достроковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець побив непереможного боксера і завоював чемпіонський титул.

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