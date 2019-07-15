Український боксер близький до бою із зоряним ексчемпіоном світу

Український боксер Іван Редкач наступний бій може провести проти зоряного ексчемпіона американця Едріена Бронера. Це може бути 29-й бій українця на професійному рингу.

Іван Редкач Укрінформ

Як повідомляє авторитетний журналіст Майк Коппінджер, поєдинок бійців у напівсередній вазі пройде восени.

Sources tell @TheAthleticBOX a fight between Adrien Broner and Ivan Redkach is in the works for the fall. Broner will once again be looking to rebound, this time following a defeat to Manny Pacquiao where he was not remotely competitive - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 14, 2019

Редкач проведе наступний бій після несподіваної яскравої перемоги — нокауту в поєдинку з Девоном Александером, коли відбувся його дебют у напівсередній вазі. Бронер же повернеться на ринг після поразки від Менні Пакьяо, в бою з яким він не виглядав конкурентно.

Американський боксер не може перемогти в трьох поєдинках поспіль. У 2018 році він звів до нічиєї бій із Джессі Варгасом, а перед цим програв Майкі Гарсії. Остання перемога Бронера датована лютим 2017 року, коли він роздільним суддівським рішенням взяв верх над Адріаном Гранадосом.

Іван Редкач має 23 перемоги в своєму послужному списку — 18 із них були достроковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець побив непереможного боксера і завоював чемпіонський титул.

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