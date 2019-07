Український боксер близький до бою із зоряним ексчемпіоном світу

Український боксер Іван Редкач наступний бій може провести проти зоряного ексчемпіона американця Едріена Бронера. Це може бути 29-й бій українця на професійному рингу.

Як повідомляє авторитетний журналіст Майк Коппінджер, поєдинок бійців у напівсередній вазі пройде восени.

Sources tell @TheAthleticBOX a fight between Adrien Broner and Ivan Redkach is in the works for the fall. Broner will once again be looking to rebound, this time following a defeat to Manny Pacquiao where he was not remotely competitive