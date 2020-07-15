Українська зірка UFC заявила, що Грицай "задушить" Усика в їхньому можливому бою

Знаменита українська дівчина-боєць UFC Марина Мороз заявила, що борець Богдан Грицай є фаворитом у можливому бою проти Олександра Усика.

"Борець переможе. Боксер буде бігати-бігати, але багато не набігається. Борець з будь-якого боку зайде, спустить суперника в партер і сяде зверху. Десь задушить. Мені здається, що перевага є у борця. Звичайно, якщо суперники в одній вазі. А ось якщо кікбоксер проти борця, то тоді йому буде вже важче з ударами ногами. Боксери більше рухаються на човнику, і їх легко зловити на цьому русі – коли вони в стрибку. Я сама довго переучувати. Була ситуація, коли влітали так в ноги, що я зірки бачила. А потім приземлялася ", – цитує Мороз видання "Сегодня".

Нагадаємо, що раніше Грицай викликав Усика на бій без правил у відповідь на відео боксера, в якому він погрожував нокаутувати своїх хейтерів. Олександр відповів, що готовий побитися зі своїм візаві лише за правилами боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому поєдинку в UFC Мороз ефектно перемогла бразилійку Майру Буено Сілву і встановила рекорд промоушена.