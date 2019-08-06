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Українець заробить за бій більше Усика та Ломаченка: спортивні підсумки 5 серпня

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У Криму загинули кращі російські кікбоксерші, а київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 5 серпня.

Крім того, український боксер Сергій Дерев'янченко стане найбільш високооплачуваним представником України на професійному ринзі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Сергій Деревянченко
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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