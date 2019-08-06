Українець заробить за бій більше Усика та Ломаченка: спортивні підсумки 5 серпня

У Криму загинули кращі російські кікбоксерші, а київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 5 серпня.
Крім того, український боксер Сергій Дерев'янченко стане найбільш високооплачуваним представником України на професійному ринзі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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