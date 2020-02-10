Українець за 43 секунди виграв дебютний бій: спортивні підсумки 9 лютого

Український боксер Віктор Вихрист здобув ефектну перемогу в дебютному бою на професійному ринзі, а в Європі масово скасовують футбольні матчі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 9 лютого.
Крім того, Василь Ломаченко зробив визнання про батька. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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