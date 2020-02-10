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10 лютого • оновлено в 19:07
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Українець за 43 секунди виграв дебютний бій: спортивні підсумки 9 лютого

1.5т
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Український боксер Віктор Вихрист здобув ефектну перемогу в дебютному бою на професійному ринзі, а в Європі масово скасовують футбольні матчі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 9 лютого.

Крім того, Василь Ломаченко зробив визнання про батька. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Чемпіонат Італії дзюдо
Особи
Руслан Малиновський Віктор Вихрист Василь Ломаченко
Тег
ФК Аталанта
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