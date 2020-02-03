Українець сенсаційно виграв чемпіонський бій у Росії: спортивні підсумки 2 лютого

Український боксер Карен Чухаджян виграв у Росії чемпіонський бій, а серб Новак Джокович добув рекордну перемогу на Australian Open.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 2 лютого.

Крім того, американський боксер Клей Коллард здобув ефектну перемогу, піднявшись із нокдауну. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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