Українець програв бій за чемпіонство: спортивні підсумки 2 червня

Український боксер програв в чемпіонському бою, а Ломаченко зробив заяву про подальшу кар'єру. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 2 червня.

Крім того, найсексуальніша українська ведуча виграла Кубок з бодібілдингу, українка з рекордом виграла на Roland Garros і в мережі виклали рідкісне відео з весілля Усика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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