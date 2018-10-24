''Українець — мій друг'': американський боксер зробив заяву про чемпіонський бій

Американський боксер середньої ваги Деніел Джейкобс, який 27 жовтня вийде у ринг на чемпіонський бій проти українця Сергія Дерев'янченка, має намір розправитися зі своїм опонентом. Незважаючи на дружбу з нашим співвітчизником, представник США рішуче налаштований забрати пояс Міжнародної боксерської федерації.

"Він мені друг, він класний дядько і справжній джентльмен. Але це ніяк не впливає на моє бажання відірвати йому голову, адже він стоїть на моєму шляху. У мене є свої цілі та мрії. І я збираюся їх досягти. Хочу в найближчому майбутньому стати суперзіркою боксу. А він спробує зруйнувати всі мої плани. Тому зараз він мені не друг, а скоріше навіть ворог. У ринзі немає друзів", — сказав Джейкобс, передає vringe.com.

Зазначимо, що Джейкобс і Дерев'янченко працюють в одному залі в однієї і тієї самої команди тренерів. Боксери безліч разів спарингували, і мають чудові стосунки одне з одним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оприлюднили котирування на чемпіонський бій Дерев'янченко — Джейкобс.