Українець ефектно нокаутував суперника у другому раунді - відеофакт

Українець Станіслав Скороход (18-2, 15 КО) достроково завершив свій 18-й бій у професійному боксі. Наш спортсмен, який виступає в першій напівсередній вазі, в другому раунді відправив у нокаут мексиканця Хосе Луїса Цунігу (16-4-1, 9 КО).

Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions в ніч з 29 на 30 березня. Мексиканець пропустив важкий удар Скорохода і звалився на настил. Цуніга поповз із рингу, а рефері бою прийняв рішення завершити протистояння.

Станіслав Скороход - Хосе Луїс Цуніга instagram.com/stanyslavskorokhod

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Тесленко вперше в кар'єрі завоював титул WBA / NABA в поєдинку в канадському Торонто. Непереможений супертяж здобув перемогу над бразильцем Фабіо Мальдонадо в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions в ніч з 29 на 30 березня.

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