Українець ефектно нокаутував суперника у другому раунді - відеофакт

Українець Станіслав Скороход (18-2, 15 КО) достроково завершив свій 18-й бій у професійному боксі. Наш спортсмен, який виступає в першій напівсередній вазі, в другому раунді відправив у нокаут мексиканця Хосе Луїса Цунігу (16-4-1, 9 КО).
Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions в ніч з 29 на 30 березня. Мексиканець пропустив важкий удар Скорохода і звалився на настил. Цуніга поповз із рингу, а рефері бою прийняв рішення завершити протистояння.
@stanyslavskorokhod Станіслав Скороход (17-2, 14 КО) вирубав Хосе Луїса "El Caras" Суньягу (16-3-1, 9 КО). . @time_boxing_ua #skorokhod #skorokhodteam #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion # бокс # боксер #training #boxingnews #undisputed #champchamp #poundforp
Станіслав Скороход - Хосе Луїс Цуніга
instagram.com/stanyslavskorokhod
Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Тесленко вперше в кар'єрі завоював титул WBA / NABA в поєдинку в канадському Торонто. Непереможений супертяж здобув перемогу над бразильцем Фабіо Мальдонадо в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions в ніч з 29 на 30 березня.
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