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Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій

13.9тЧитати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу в середній вазі. Наш співвітчизник в Нью-Йорку роздільним рішенням суддів поступився американцю Деніелу Джейкобсу - 112:115, 114:113, 112:115.

Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій

Бій почався неймовірно активно. Уже в першому раунді українець побував у нокдауні, проте зумів піднятися і продовжити поєдинок.

Новини
Український боксер захистив чемпіонський пояс
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій

Сергій багато йшов вперед, намагаючись влаштувати розмін з суперником, але американець вміло йшов з-під атак українця. При цьому Джейкобс постійно в'язав нашого співвітчизника по руках.

Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій

В середині бою українець здорово зачепив опонента ефектною двійкою, але добити Деніеля не зумів. Ближче до кінця бою українцю перестало вистачати свіжості, а ось його опонент виглядав дуже легко.

Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій
Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій

В результаті Джейкобс здобув перемогу і завоював вакантний титул чемпіона IBF. Для Дерев'янченка поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Денис Лазарєв здобув ефектну перемогу, вирубавши суперника.

Особа
Сергій Дерев'янченко
Місце
СШАНью Йорк
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
американец унизил украинского чемпиона!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не узнаю Обоза, а где такие эпитеты как, позорно, унизительно, феерично и пр.?
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