Українець Дерев'янченко роздільним рішенням програв чемпіонський бій

Український боксер Сергій Дерев'янченко не зміг завоювати титул чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу в середній вазі. Наш співвітчизник в Нью-Йорку роздільним рішенням суддів поступився американцю Деніелу Джейкобсу - 112:115, 114:113, 112:115.

Бій почався неймовірно активно. Уже в першому раунді українець побував у нокдауні, проте зумів піднятися і продовжити поєдинок.

Новини Український боксер захистив чемпіонський пояс

Сергій багато йшов вперед, намагаючись влаштувати розмін з суперником, але американець вміло йшов з-під атак українця. При цьому Джейкобс постійно в'язав нашого співвітчизника по руках.

В середині бою українець здорово зачепив опонента ефектною двійкою, але добити Деніеля не зумів. Ближче до кінця бою українцю перестало вистачати свіжості, а ось його опонент виглядав дуже легко.

В результаті Джейкобс здобув перемогу і завоював вакантний титул чемпіона IBF. Для Дерев'янченка поразка стала першою в професійній кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Денис Лазарєв здобув ефектну перемогу, вирубавши суперника.