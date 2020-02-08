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9 лютого • оновлено в 03:18
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Українець Далакян розгромив суперника в чемпіонському бою

4.3т
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Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (19-0, 14 КО) вдало провів захист титулу, здолавши Хосбера Переса (17-2 15 КО) за рішенням суддів з результатом 118:110, 117:111, 117:111.

Українець контролював хід поєдинку в двох перших раундах, після чого венесуелець спробував перехопити ініціативу. Перес раз за разом хаотично кидався на Далакяна у відповідь на пропущені удари, але рідко влучав по українському боксерові.

Артем Далакян

Артем Далакян

112 Україна

Прийнявши до уваги вибуховий стиль суперника, наш співвітчизник обрав захисну тактику, намагаючись не кидатися вперед і ловити венесуельця на контратаках. У такому ключі й пройшла решта бою – Перес, програючи за очками намагався влучити в українця, а той, у свою чергу, діяв по ситуації та події не форсував.

Тільки в останньому раунді Далакян пішов у агресивний напад, але супернику вдалося протриматися на ногах до кінця бою, незважаючи на потужні удари українця.

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Тема
WBA
Особа
Артем Далакян
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Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Красава! Наш паца! Русне далеко до нас в спортивных успехах. Боярка, раболепие, BaTaHизм мозга и величие мешают им как всегда
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Pooh Vini
Pooh Vini
Поздравляю! Красавчик!
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