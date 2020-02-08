Українець Далакян розгромив суперника в чемпіонському бою

Український чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (19-0, 14 КО) вдало провів захист титулу, здолавши Хосбера Переса (17-2 15 КО) за рішенням суддів з результатом 118:110, 117:111, 117:111.

Українець контролював хід поєдинку в двох перших раундах, після чого венесуелець спробував перехопити ініціативу. Перес раз за разом хаотично кидався на Далакяна у відповідь на пропущені удари, але рідко влучав по українському боксерові.

Артем Далакян 112 Україна

Прийнявши до уваги вибуховий стиль суперника, наш співвітчизник обрав захисну тактику, намагаючись не кидатися вперед і ловити венесуельця на контратаках. У такому ключі й пройшла решта бою – Перес, програючи за очками намагався влучити в українця, а той, у свою чергу, діяв по ситуації та події не форсував.

Тільки в останньому раунді Далакян пішов у агресивний напад, але супернику вдалося протриматися на ногах до кінця бою, незважаючи на потужні удари українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник українця Василя Ломаченка в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопес оголосив дату поєдинку між боксерами.

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