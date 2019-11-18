Україна візьме участь в чемпіонаті світу з ММА у Сінгапурі

17 листопада учасники української федерації змішаних бойових мистецтв – UF MMA вирушили захищати національні та спортивні інтереси України на чемпіонаті світу з ММА, що пройде 18-23 листопада у Сінгапурі.

Організатором World Championship є всесвітня ММА організація – GAMMA. На чемпіонаті світу World Championship більше ніж 60 країн світу будуть брати участь та боротися за перемогу на найбільшій сінгапурській арені - Singapore Indoor Stadium.

Переможцям World Championship випаде унікальна нагода отримати рік членства в одній із найвідоміших ММА академій світу – Envolve MMA. А також, це шанс поборотися за контракт на 100 тис. дол. та 5 поєдинків із World One Championship.

Свій вклад у таку історичну подію зробить і Україна, яку представлятимуть 18 бійців у 16 вагових категоріях від імені любительської збірної UF MMA.

Володимир Тесля, президент ліги змішаних бойових мистецтв:

"На сьогодні, ми вперше беремо участь у змаганнях такого рівня, і веземо усю нашу збірну. Чемпіонат буде дуже нелегким, але, водночас, важливим і принциповим для нас. Я впевнений, що ми принесемо чудовий результат для нашої країни. Хочу від себе побажати удачі нашим бійцям і щоб вони повернулися додому з перемогою!"

Денис Перч, віце-президент федерації:

"В кожній із вагових категорій буде по представнику нашої збірної, а в деяких і по 2. Ми прийняли рішення, що потрібно дати шанс кожному учасникові, аби ще більше мотивувати їх. Чемпіонат буде непростим, оскільки налічує більше 300 учасників і по 10-20 бійців у кожній із вагових категорій. Не дивлячись на це, я думаю, що перемога буде за нами".

Отже, члени UF MMA, що захищатимуть ім'я нашої країни на чемпіонаті світу мають дійсно великі шанси на перемогу, оскільки, було прокладено величезний шлях у підготовці до чемпіонату. Також, учасники мають потужну підтримку від української федерації змішаних бойових мистецтв, що забезпечила усім необхідним та дала усі можливості для участі у World Championship. Тож, побажаймо нашим співвітчизникам удачі та чекаємо на золото!

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