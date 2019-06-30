Україна виграла боксерський турнір на Європейських іграх

Чоловіча збірна України з боксу виграла II Європейські ігри, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

Віктор Вихрист (другий ліворуч) і Олександр Хижняк (другий праворуч)

Наші співвітчизники, завоювавши два "золота", "срібло" і "бронзу", посіли перше загальнокомандне місце.

Нагороди найвищого ґатунку в суперважкій вазі (понад 91 кг) вибороли Віктор Вихрист і в середній вазі (до 75 кг) Олександр Хижняк.

Срібну медаль у найлегшій вазі (до 56 кг) за дивним суддівстві завоював Микола Буценко. "Бронзу" в скарбничку нашої команди додав представник напівсередньої ваги (до 69 кг) Євген Барабанов.

Друге загальнокомандне місце у Вірменії (2 "золота" і 2 "бронзи"), третю сходинку посіла Великобританія (по одному "золоту" і "сріблу" і 4 "бронзи").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше успіх нашого боксера викликав справжню істерику в Російській Федерації.

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