Україна допомогла перемогти російському кандидату на виборах президента AIBA

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов був обраний президентом Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA).

Під час виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) за росіянина віддали свої голоси 86 з 153 країн, зокрема і Україна.

"Сьогодні голова Федерації боксу України Володимир Продивус представляв нашу країну на конгресі AIBA, на якому члени AIBA голосували за нового президента. За підсумками голосування Умар Кремльов, більшістю голосів, був обраний президентом Міжнародної боксерської Асоціації", – написав в Facebook керівник пресслужби ФБУ Олександр Подаваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремльов звернувся до тих, хто критикує Василя Ломаченка після сенсаційної поразки в бою з Теофімо Лопесом.

Росіянин згадав досягнення нашого співвітчизника в боксі і заявив, що він не заслуговує такого ставлення до себе. Генсек ФБР також запросив українця в РФ, пообіцявши влаштувати йому теплий прийом.