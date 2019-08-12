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Україна бойкотує ЧС із боксу в Росії

2.2т Читати матеріал російською

Федерація боксу України не буде відправляти офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу 2019 року, який пройде в російському Єкатеринбурзі.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів пресаташе ФБУ Олександр Подаваленко. Водночас він додав, що якщо будуть спортсмени, які захочуть поїхати на це змагання за свій рахунок, то вони мають право це зробити.

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Чемпіон світу з боксу Олександр Захожий (у синьому)

Чемпіон світу з боксу Олександр Захожий (у синьому)

AIBA

"Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України, – точно брати участь у Росії не будуть", – зазначив Подаваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома сума рекордного гонорару Олександра Усика на професійному ринзі.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
Місце
Росія Єкатеринбург
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Правильно сделали...а тем кому нечем семью покормить пусть едут за свой счет...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Наказали своих же спортсменов. Кому от этого лучше стало?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пацанов жалко! Готовились, наверное!
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