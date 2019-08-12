Україна бойкотує ЧС із боксу в Росії

Федерація боксу України не буде відправляти офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу 2019 року, який пройде в російському Єкатеринбурзі.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів пресаташе ФБУ Олександр Подаваленко. Водночас він додав, що якщо будуть спортсмени, які захочуть поїхати на це змагання за свій рахунок, то вони мають право це зробити.
Чемпіон світу з боксу Олександр Захожий (у синьому)
AIBA
"Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України, – точно брати участь у Росії не будуть", – зазначив Подаваленко.
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