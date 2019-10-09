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10 жовтня • оновлено в 05:09
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Бик, аптекар, джентльмен: топ-5 фактів про наступного суперника Усика

1.9т Читати матеріал російською

Якби не провалений допінг Тайрона Спонга, Олександр Усик ніколи б і не зустрівся зі своїм наступним опонентом - Чазз Уїзерспун є для українця суперником з іншого всесвіту.

У той час як Усик тільки готується до дебюту в важковаговиках, Уїзерспун вже закінчує там. Американець на тлі українця є буквально "древнім", почавши кар'єру в хехвівейті ще тоді, коли Олександр тільки почав шлях в любителях... Проте, Чазз під завісу кар'єри довго чекав гучного бою (з відмінним гонораром), і таки дочекався.

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OBOZREVATEL згадує всі пригоди "джентльмена" (як називають Уїзерспуна) і розповідає про найбільш яскраві та цікаві миттєвості його кар'єри.

Якби не брат, став би аптекарем

Чазз Уїзерспун є типовим американським тяжем стилю "ортодокс", який почав шлях з рингів коледжу і всю кар'єру (38-3-0, 29 КО) провів в США. Хоча суто по прізвищу Чазза можна сплутати з його троюрідним братом - Тімом Узерспуном, який домігся значно більших висот і ставав чемпіоном світу.

Чазз Уїзерспун

Чазз Уїзерспун

thaboxingvoice.com

Десь приклад Тіма і "повів" Чазза в бокс, адже в юнацтві хлопець взагалі не думав про ринг і рукавички. Після школи, роблячи вибір щодо коледжу, Уїзерспуна запрошували до себе різні коледжі як баскетболіста і навіть легкоатлета. Але в підсумку сам Чазз вирішив зробити крутий поворот і вибрав спеціальність фармацевта, отримавши повноцінний диплом цієї спеціальності. І якби не бокс і брат-чемпіон, хто знає, яким аптекарем став би Чазз Уїзерспун?

За 15 років не виграв жодного титулу, програвши два титульні бої

Незважаючи на відмінний початок кар'єри у вигляді переможної серії в 23 бої протягом чотирьох років, Уізерспун так і не домігся справжніх висот. За 15 років кар'єри Чазз не виграв жодного світового титулу, так і залишившись середнячком.

У своїй кар'єрі Чазз Уїзерспун (зліва) зазнав лише 3 поразки

У своїй кар'єрі Чазз Уїзерспун (зліва) зазнав лише 3 поразки

washingtonpost.com

Хоча увійти в коло переможців Уізерспун мав можливість в 2008-му, в бою з Кріссом Арреолою. Але в тому бою сам трохи начудив разом зі своїм тренером - після нокдауну в 3-му раунді, коли боксер впав на канвас разом з гонгом, до нього вибіг тренер. Цього не можна було робити до кінця відліку рефері, за що Чазз в результаті отримав дискваліфікацію.

Другий раз Уізерспун боровся за пояс (WBO NABO) в 2012-му, проти відомого тоді Сета Мітчелла. І знову Чазз витримав тільки 3 раунди, а рефері вирішив зупинити бій після стоячого нокдауну Уїзерспуна.

Бик, аптекар, джентльмен: топ-5 фактів про наступного суперника Усика
Бик, аптекар, джентльмен: топ-5 фактів про наступного суперника Усика

"Джентльмен" без місця в елітному клубі

За свій стиль і свій досить спокійний вид Чазз отримав прізвисько "джентльмен" - досить рідкісне прізвисько в боксі без агресивного відтінку (хоча часом і виглядав як справжній бик). Але в підсумку кар'єра Уїзерспуна й пройшла в дусі джентльмена - він дав чимало уроків рівним і більш слабким суперникам, але у важливих моментах поступався дорогу іншим.

Чазз Уїзерспун (в центрі) вигравав тільки американські титули в любителях

Чазз Уїзерспун (в центрі) вигравав тільки американські титули в любителях

112.international

В результаті Чазз так і не побував навіть у верхів боксерських рейтингів, а зараз в рейтингу BoxRec посідає 73-ту позицію. Напевно найбільшим його досягненням можна вважати поїздку на Олімпіаду-2004 в Афінах, будучи ще любителем. Але і на Іграх Чазз був всього запасним.

За останні 7 років робив відразу дві великі паузи

Уізерспун відмінно та інтенсивно провів першу половину кар'єри, де тільки невдача проти Ареоли внесла свою "ложку" дьогтю. А ось в 2010-х кар'єра Чазза все більше йде "через пень-колоду".

Чазз Уїзерспун

Чазз Уїзерспун

boxingjunkie.usatoday.com

Примітно, що за останні 7 років Уізерспун двічі робив дворічні паузи - в 2012-2014 рр. і 2016-2018 рр. В останню паузу могло здатися, що "джентльмен" вже закінчить кар'єру (на той момент йому було вже 36 років), але Чазз таки повернувся і провів два переможні бої з непримітними суперниками. І ось йому випала удача вийти на бій з Усиком.

Чи стане лише другим суперником Усика з США

Олексндр Усик за 7 років профкарьери вже має солідний багаж в 16 боїв, які завжди завершував перемогою. І суперниками в українця були досить відомі боксери, але тільки один раз - з "другої батьківщини" боксу, США. Уізерспун стане лише другим американцем, з яким зустрінеться Олександр.

Раніше Усик зустрічався тільки з одним представником США - Майклом Хантером, в 2017-м завдавши тому поки єдиної поразки в кар'єрі. В іншому ж кримчанин б'ється з європейськими боксерами, в першій половині своєї кар'єри також "молотивши" опонентів з Африки та Південної Америки.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг Чазз Візерспун
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Без допинга современный спорт невозможен.Принимают допинг все поголовно,но ловят тех кого нужно споймать и делают из них козлов отпущения.
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Эти гребанные антидопинговые контролеры,всегда всю малину обосрут.Джошуа бой испортили,а теперь Усику.
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