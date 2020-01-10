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10 січня • оновлено в 12:08
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"Ухопився би": потенційний суперник Усика висловився про бій з українцем

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Ексчемпіон світу в суперважкій вазі, новозеландець Джозеф Паркер висловився про потенційний поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном в крузервейті українцем Олександром Усиком.

Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

atlasnews.ru

"Цей поєдинок став би великою можливістю для мене. Усик – відмінний боєць з чудовими навичками і роботою ніг. Побитися з ним за титул WBO було б приголомшливо, я б ухопився за цей бій обома руками і вичавив би з себе все, що можливо. Вірю в те, що зможу перемогти", – заявив Паркер, якого цитує boxingnews24.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джозефа Паркера назвали наступним суперником Усика в разі, якщо Ентоні Джошуа вирішить провести поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Усик Джозеф Паркер
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