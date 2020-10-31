Учасник USYK Team про здоров'я Усика: ПЛР-тести мало не по 2 рази в день

Відомий коментатор Володимир Кобельков, який є членом USYK Team, розповів, що перед боєм з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) українська команда знаходиться в повній ізоляції.

Кобельков зізнався, що зі здоров'ям кримчанина повний порядок.

"Подивіться як він посміхається, як сміється в Лондоні. До речі, вони (команда Усика) взагалі Лондона не бачили. Вони просто закриті, як в НБА, з готелю нікуди не виходили. Дерек Чісора в тому ж готелі, живе в 4 номерах від Сергія Лапіна (директора команди USYK Team). Там все в закритому просторі 7 днів, мало не по 2 рази на день ПЛР-тести. Тому зі здоров'ям все добре", – цитує Кобелькова Трибуна.

Нагадаємо, що Усик другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Напередодні відбулася традиційна процедура зважування, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.