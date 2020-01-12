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12 січня • оновлено в 15:49
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Уболівальникам не сподобався бокс і вони влаштували дику бійку на трибунах

Уболівальникам не сподобався бокс і вони влаштували дику бійку на трибунах
Фанати не змогли стриматися, почавши з'ясовувати стосунки за допомогою кулаків
1.6т Читати матеріал російською

Бій колишніх претендентів на пояси чемпіонів світу Джо Сміта (25-4, 20 КО) і Джессі Харта (26-3, 21 КО) завершився грандіозною бiйкою уболівальників.

Бій пройшов за домінування Сміта, який в сьомому раунді відправив Харта в нокдаун. Джессі зумів достояти до кінця поєдинку, проте при оголошенні результатів суддівських записок, виявилося, що один з суддів віддав перевагу саме побитому Харту 97:92, 98:91, 94:95.

Це так розлютило вболівальників, що вони влаштували дикий махач на трибунах.

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Автор
Максим Богданов
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