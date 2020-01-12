Уболівальникам не сподобався бокс і вони влаштували дику бійку на трибунах

Бій колишніх претендентів на пояси чемпіонів світу Джо Сміта (25-4, 20 КО) і Джессі Харта (26-3, 21 КО) завершився грандіозною бiйкою уболівальників.

Бій пройшов за домінування Сміта, який в сьомому раунді відправив Харта в нокдаун. Джессі зумів достояти до кінця поєдинку, проте при оголошенні результатів суддівських записок, виявилося, що один з суддів віддав перевагу саме побитому Харту 97:92, 98:91, 94:95.

Joe Smith Jr. prevented Jesse Hart from getting personal revenge tonight in Atlantic City, and took a big step up the Light Heavyweight mountain.



Who should come next for The Beast? 🤔 #HartSmith pic.twitter.com/bnPe28oBVb - Top Rank Boxing (@trboxing) January 12, 2020

Це так розлютило вболівальників, що вони влаштували дикий махач на трибунах.

Meanwhile, apparently there was a big brawl at ringside after the Joe Smith vs. Jesse Hart fight. Joe Tessitore on the call. Booger not in attendance! pic.twitter.com/EYm3sdJ0ij - MyBookie Sportsbook (@betmybookie) January 12, 2020

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