Уайт пообіцяв влаштувати Повєткіну "максимальне насильство"

Олександр Чеканов Бокс 18:50, 6.07.2020 Оновлено: 19:09, 6.07.2020

Британський боксер Ділліан Уайт, який 22 серпня вийде на ринг проти росіянина Олександра Повєткіна, пообіцяв влаштувати своєму опоненту важкий бій.

Володар пояса тимчасового чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував уривок інтерв'ю Повєткіна і залишив тому послання.

"Я поважаю свого опонента, але як тільки прозвучить гонг я представлю шоу під назвою "Максимальне насильство", – написав Уайт.

Відзначимо, що Уайт і Повєткін зійдуться в британському Брентвуді у межах грандіозного боксерського шоу Matchroom Fight Camp.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму останньому поєдинку Олександр Повєткін не зміг перемогти американця Майкла Хантера, завершивши бій внічию.

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