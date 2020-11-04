Уайт назвав несподівану причину поразки Чісори від Усика

Британський суперважковаговик Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) вважає, що Дерек Чісора (32-10, 23 КО) в бою з Олександром Усиком (18-0, 13 КО) міг піддатися гіпнозу.

На місці українця Уайт бився б з британським боксером жорсткіше і не грав в ігри.

"Якби я входив у клінч, то бив би його всюди. З мого боку було б грубе поводження. Це був найчистіший бій в кар'єрі Чісори, який я бачив. Можливо, він був загіпнотизований. Зазвичай Дерек – агресивний і брудний боксер", – сказав Уайт в інтерв'ю boxingnews24.com.

Раніше промоутер Едді Хирн прокоментував поєдинок Усика проти Чісори, сказавши, що українця "розривали, як ганчір'яну ляльку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій за титул офіційного претендента за звання чемпіона світу за версією WBO завершився перемогою нашого співвітчизника.

Пізніше з'явився коментар британця, а також відео з кращими моментами битви.

Після бою Дерек заявився в роздягальню до українця з незвичайним подарунком.