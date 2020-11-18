Уайлдер знову звинуватив Ф'юрі в шахрайстві, згадавши Кличка

Михайло Морозов Бокс 17:29, 18.11.2020 Оновлено: 17:56, 18.11.2020

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер у черговий раз звинуватив Тайсона Ф'юрі в шахрайстві під час їхнього чемпіонського поєдинку.

Як повідомляє видання Boxing Scene, американець розповів, що ще під час першого їхнього бою він помітив, як один з тренерів британця Рікі Хаттон стягував рукавички Ф'юрі, щоб поставити його руку в неприродне положення. Саме це, за словами Уайлдера, дозволило Тайсону до крові роздряпати його вуха.

"Ще в першому бою я побачив, як Рікі Хаттон відтягував рукавички Ф'юрі, щоб його рука опинилася в неприродному положенні. Вони використовували цей метод і в другому поєдинку, але на цей раз йому вдалося роздряпати мої вуха, в результаті чого з них пішла кров. Він вже дуже давно перемагає нечесно, ще з часів бою з Володимиром Кличком. Шкода, що йому довелося вдатися до шахрайства, оскільки я дуже сильний. Це робить мене ще більш значимою фігурою в світі боксу", – заявив американець.

Нагадаємо, що перший поєдинок між Уайлдером і Ф'юрі закінчився внічию, а другий – перемогою британця технічним нокаутом в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екстренер Кличка-молодшого назвав несподівану причину поразки Володимира у бою з Ф'юрі.

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