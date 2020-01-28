Вайлдер зізнався, що ледь не покінчив життя самогубством

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) зізнався, що був близький до суїциду в молодому віці.

"У 19-20 років у моєму житті було безліч проблем. У мене народилася дочка з розщепленням хребта, я був молодим хлопцем, якому потрібно було думати, як прожити в цьому великому світі. У мене на колінах лежав пістолет, і я розумів, що якщо натисну на гачок, то мені не потрібно буде більше думати про численні проблеми", – цитує Вайлдера агентство Mirror.

Деонтей Вайлдер The Times Hub

Він також розповів, які почуття вирували в ньому тієї миті.

"Ти не думаєш, як це вплине на сім'ю, дочку, дітей і так далі. Тебе переповнює егоїзм. Внутрішній і зовнішній біль не дають тобі тверезо поглянути на речі", – додав американський боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером відбудеться 22 лютого на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!