Вайлдер зізнався, що ледь не покінчив життя самогубством

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) зізнався, що був близький до суїциду в молодому віці.
"У 19-20 років у моєму житті було безліч проблем. У мене народилася дочка з розщепленням хребта, я був молодим хлопцем, якому потрібно було думати, як прожити в цьому великому світі. У мене на колінах лежав пістолет, і я розумів, що якщо натисну на гачок, то мені не потрібно буде більше думати про численні проблеми", – цитує Вайлдера агентство Mirror.
Деонтей Вайлдер
The Times Hub
Він також розповів, які почуття вирували в ньому тієї миті.
"Ти не думаєш, як це вплине на сім'ю, дочку, дітей і так далі. Тебе переповнює егоїзм. Внутрішній і зовнішній біль не дають тобі тверезо поглянути на речі", – додав американський боксер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-реванш між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером відбудеться 22 лютого на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".