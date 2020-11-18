Уайлдер вніс Усика до списку бажаних суперників

Американський суперважковаговик Деонтей Уайлдер вніс Олександра Усика до списку з п'яти боксерів, з якими хотів би побитися, якщо його третій бій проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться.

Як повідомляє журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці в Twitter, бажаними суперниками для "Бронзового бомбардувальника" також є Ділліан Уайт (27-2, 17 КО), Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО), Роберт Хеленіус (30-3, 19 КО) і Джозеф Паркер (27-2, 21 КО). На рахунку нашого співвітчизника 18 перемог, 13 з яких були здобуті нокаутом.

Уайлдер хоче побитися з Усиком Twitter Майкла Бенсона

Нагадаємо, що востаннє Уайлдер виходив на ринг проти Ф'юрі в лютому. Поєдинок залишився за британцем, який переміг технічним нокаутом в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон пояснив, чому не дасть Деонтею реванш.