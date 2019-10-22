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22 жовтня • оновлено в 14:47
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Уайлдер – Ортіс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

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Американський чемпіон Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер у суботу, 23 листопада, проведе матч-реванш проти кубинця Луїса Ортіса.

Бронзовий бомбардувальник і Кінг-Конг зійдуться на рингзі арени MGM Grand Garden в Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ортіс 2. Орієнтовний початок – о 6:00 ранку неділі, 24 листопада, за київським часом.

Боксери провели епічний бій у березні минулого року. Тоді Уайлдер переміг технічним нокаутом в 10-му раунді, проте у сьомий трихвилинці був близький до дострокової поразки.

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Уайлдер – Ортіс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

Беззаперечним фаворитом реваншу американця та кубинця вважається чинний володар пояса. Ставки на перемогу Уайлдера приймаються з коефіцієнтом 1,20. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх Ортіса досягають рівня 4,50.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер жорстко пройшовся по українцю Олександру Усику. Той у відповідь сміливо оцінив можливе протистояння з американцем.

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Тема
Уайлдер – Ортіс
Особи
Деонтей Уайлдер Луїс Ортіс
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