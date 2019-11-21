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21 листопада • оновлено в 15:10
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Уайлдер – Ортіс 2: на якому каналі дивитися бій в Україні

1.6т
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У ніч з 23 на 24 листопада в США відбудеться один із головних боксерських боїв осені. Чемпіон світу за версією WBC серед суперваговиків Деонтей Уайлдер проведе реванш проти кубинця Луїса Ортіса.

Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс

Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс

latimes.com

Поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Для Уайлдера цей бій стане 10-м захистом титулу WBC в кар'єрі. Боксери вже зустрічалися на рингу в березні минулого року. Те змагання завершилося перемогою американця в 10-му раунді.

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Після цього бою Уайлдер захистив свій чемпіонський титул у нічийному поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, а також нокаутував Домініка Брізіла. Ортіс зі свого боку здобув перемоги над Разваном Кожану, Тревісом Коуффманом і Крістіаном Гаммером.

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі на легендарній арені MGM Grand.

Пряма трансляція бою в Україні стартує на телеканалі XSPORT 24 листопада о 6:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець Деонтей Уайлдер розповів, що не відчуває хвилювання перед майбутнім реваншем із Луїсом Ортісом.

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Читайте всі новини по темі "Уайлдер – Ортіс" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Уайлдер – Ортіс
Особи
Деонтей Уайлдер Луїс Ортіс
Місце
США Лас-Вегас
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