Уайлдер і Ф'юрі ледь не побилися на прес-конференції

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі провели гарячу фінальну прес-конференцію перед боєм за титул WBC в суперважкій вазі, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Спочатку боксери обмінялися образами під час вступного слова, після чого почали штовхатися. В результаті конфлікту Уайлдера і Ф'юрі на сцені з'явилися представники їхніх команд та охоронці, яким вдалося вгамувати пристрасті.

Wilder and Fury exchange pushes! 😳



