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20 лютого • оновлено в 10:00
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Уайлдер і Ф'юрі ледь не побилися на прес-конференції

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Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі провели гарячу фінальну прес-конференцію перед боєм за титул WBC в суперважкій вазі, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Спочатку боксери обмінялися образами під час вступного слова, після чого почали штовхатися. В результаті конфлікту Уайлдера і Ф'юрі на сцені з'явилися представники їхніх команд та охоронці, яким вдалося вгамувати пристрасті.

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що перший поєдинок між спортсменами відбувся 1 грудня 2018 року та завершився внічию. Обидва боксери ще не знають поразок у професіоналах. На рахунку американця 42 перемоги, а у британця їх 29.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери оголосили фаворита на матч-реванш між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

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Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
Місце
США Лас-Вегас
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Победа Доминика Тима с форой в -4,5 гейма
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