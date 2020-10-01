Уайлдер – Ф'юрі 3: реванш між боксерами знову перенесли

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що третій поєдинок між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі не відбудеться 19 грудня.

Як повідомляє видання ESPN, причиною чергового перенесення реваншу стали матчі з американського футболу. Промоутер заявив, що тепер бій між боксерами може відбутися до раніше запланованої дати.

"Ми переносимо реванш, оскільки в 19 грудня вдень і вночі будуть зіграні п'ять чемпіонських матчів в конференціях і два поєдинки Національної футбольної ліги (НФЛ). ESPN, PBC, Fox та ми вивчаємо календар, щоб обрати нову дату. Бій може відбутися трохи раніше запланованого дня в грудні", – заявив Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку їхній поєдинок планували провести в липні, проте через пандемію коронавірусу він був перенесений на жовтень, а потім на 19 грудня.