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26 березня • оновлено в 10:36
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Уайлдер - Ф'юрі 3: названа нова дата супербою

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Авторитетний журналіст з видання The Athletic Майк Коппінджер заявив, що третій поєдинок між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 3 жовтня.

"Надійні джерела The Athletic повідомляють, що Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі мають побитися 3 жовтня в Лас-Вегасі. Бій можна буде подивитися за принципом pay-per-view на каналах ESPN і Fox. І так, він не буде перенесений через пандемію коронавірусу", – написав Коппінджер у себе в Twitter.

Другий бій Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі

Другий бій Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі

Нагадаємо, що перший поєдинок між боксерами закінчився внічию, а переможцем другого став Тайсон Ф'юрі, який переміг технічним нокаутом в сьомому раунді бою, що відбувся 22 лютого в Лас-Вегасі. Таким чином, британець став володарем пояса WBC в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий промоутер компанії Top Rank Боб Арум заявляв, що третій поєдинок між боксерами відбудеться влітку.

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Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Вайлдер
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