Уайлдер - Ф'юрі 3: названа нова дата супербою

Авторитетний журналіст з видання The Athletic Майк Коппінджер заявив, що третій поєдинок між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 3 жовтня.

"Надійні джерела The Athletic повідомляють, що Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі мають побитися 3 жовтня в Лас-Вегасі. Бій можна буде подивитися за принципом pay-per-view на каналах ESPN і Fox. І так, він не буде перенесений через пандемію коронавірусу", – написав Коппінджер у себе в Twitter.

Breaking: Sources tell The Athletic that Tyson Fury and Deontay Wilder are slated to meet again Oct. 3 in Las Vegas in an ESPN / FOX PPV. Details inside on the heavyweight championship trilogy bout (and no, this fight is not "moving" because of the pandemic) https://t.co/wZqkQYUGgE