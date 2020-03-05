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5 березня • оновлено в 21:22
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Уайлдер - Ф'юрі 3: букмекери назвали фаворита супербоя

1.9т
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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) вважається незначним фаворитом в третьому бою проти американського супертяжа Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Уайлдер - Ф'юрі 3

Уайлдер - Ф'юрі 3

Уже зараз букмекери почали приймати ставки на переможця цього супербоя.

Коефіцієнт на перемогу чемпіона з США дорівнює 3,75. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх скандального Тайсона досягають рівня 1,28.

Уайлдер - Ф'юрі 3: букмекери назвали фаворита супербоя

Раніше Боб Арум заявив, що третій бій між американцем Деонтеєм Вайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 липня.

Другий поєдинок Тайсона і Деонтея відбувся 23 лютого на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

Свій перший бій 2 грудня Ф'юрі і Вайлдер завершили внічию. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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