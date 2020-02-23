Вайлдер - Ф'юрі 2: опубліковані кращі моменти бою

Британець Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) впевнено переміг в бою-реванші з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО).

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів пройшов на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився достроково.

OBOZREVATEL провів онлайн-трансляцію бою Вайлдер – Ф'юрі 2 і пропонує своїм читачам подивитися на найяскравіші моменти зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і Вайлдер свій перший бій завершили внічию. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Після цього Вайлдер провів поєдинок 23 листопада 2019-го в Лас-Вегасі. 34-річний американець захистив титул чемпіона WBC, відправивши кубинця Луїса Ортіса в нокаут в сьомому раунді.

Ф'юрі в ніч з 14 на 15 вересня одноголосним рішенням суддів здолав шведа Отто Валліна.

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