У ЗМІ назвали наступного суперника Усика

Журналіст ESPN Ден Рафаель назвав наступного суперника абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика. Згідно з даними представника ЗМІ, найбільш вірогідним противником українця є камерунець Карлос Такам.

Про це Рафаель написав, відповівши на повідомлення одного зі своїх підписників. Під постом про те, що Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала Усика провести захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва, користувач залишив коментар.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

"Клянуся, минулої ночі я думав, чому до цих пір немає ніяких новин щодо наступного бою Усика, тепер ось це. У всякому разі, інтерес до цього бою буде нульовим, тому що українець готується перейти в хевівейт. Натякніть, з ким буде далі битися Усик?", - написав фоловер.

"Головний кандидат – Карлос Такам", - відповів любителю боксу Рафаель.

Leading candidate is Carlos Takam https://t.co/1IcnBPefn7 - Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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