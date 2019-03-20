У ЗМІ назвали наступного суперника Усика

Журналіст ESPN Ден Рафаель назвав наступного суперника абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика. Згідно з даними представника ЗМІ, найбільш вірогідним противником українця є камерунець Карлос Такам.
Про це Рафаель написав, відповівши на повідомлення одного зі своїх підписників. Під постом про те, що Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала Усика провести захист титулу проти росіянина Дениса Лебедєва, користувач залишив коментар.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
"Клянуся, минулої ночі я думав, чому до цих пір немає ніяких новин щодо наступного бою Усика, тепер ось це. У всякому разі, інтерес до цього бою буде нульовим, тому що українець готується перейти в хевівейт. Натякніть, з ким буде далі битися Усик?", - написав фоловер.
"Головний кандидат – Карлос Такам", - відповів любителю боксу Рафаель.
Leading candidate is Carlos Takam https://t.co/1IcnBPefn7- Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Промоутери абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі зробили пропозицію росіянину Олександру Повєткіну щодо проведення спільного поєдинку.
Менеджер українця Олександр Красюк зазначив, що у "Російського витязя" не поспішають погоджуватися на бій.
Російські ЗМІ порекомендували Повєткіну утриматися від поєдинку з українським боксером.
Американський боксер Майкл Хантер збирається в наступному поєдинку битися з Повєткіним.
Промоутер Усика розповів, коли ж стане відомо ім'я суперника українського чемпіона.
Менеджер Повєткіна не виключає, що поєдинок його підопічного з Усиком все ж відбудеться.
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