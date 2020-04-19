"У Зеленського великі проблеми": Усик відверто висловився про президента України

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) впевнений, що у президента нашої країни Володимира Зеленського існують великі проблеми з командою.

"Він один, у нього немає команди. І хтось скаже, що я його захищаю. Я його не захищаю, але у нього немає професійної команди, яка буде робити те, що потрібно для країни. Щоб наша країна, як квітка, розквітала. У нас дуже багато є ресурсів, всього-всього-всього. Але немає команди. Кожен хоче заробити або вкрасти. Це погано. Він не може нічого. Те що він робить, він один цього нічого не зробить. Навіть якщо він, може бути і хоче зробити, хтось інший скаже "Хлопчисько, ти там сидиш і сиди, а у мене свої справи", - сказав Усик в ефірі "в гостях у Гордона".

Кримчанин заявив, що йому не шкода Володимира Олександровича.

"Я абсолютно ніяк не стежу за тим що він говорить, як він веде справи і все інше, але, то що у нього великі проблеми – це видно. Чи жаль мені його? Мені його не жаль, жалість – це гріх. Мені не шкода з однієї причини - він знав, куди йде, принаймнi припускав, що бути президентом дуже важко. у нього божевільна підтримка була - 73%. Я переживаю більше за тих людей, хто мав роботу, а зараз звільнений і у них немає грошей і їжі", - підсумував Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Також кримчанин відзначив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.