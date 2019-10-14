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14 жовтня • оновлено в 19:39
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У якій годині Гвоздик – Бетербієв: точний час бою

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Український боксер Олександр Гвоздик проведе об'єднавчий бій напівважкої вагової категорії.

У США наш володар пояса Всесвітньої боксерської ради (WBС) вийде на ринг проти російського чемпіона за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Артура Бетербієва. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ БІЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ

Поєдинок пройде у п'ятницю, 18 жовтня, в американській Філадельфії. Вихід бійців на ринг заплановано на 5:00 ранку суботи, 19 жовтня, за київським часом.

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Гвоздик – Бетербієв

Гвоздик – Бетербієв

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ

Поєдинок можна буде побачити в ефірі українського телеканалу "Інтер". Крім того, трансляцію з Філадельфії запланували у своїй ефірній сітці російський федеральний Перший канал, американський ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій ваговій категорії, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Артур Бетербієв Олександр Гвоздик
Місце
США Філадельфія
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