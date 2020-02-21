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21 лютого • оновлено в 22:25
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У якій годині бій Уайлдер – Ф'юрі 2: точний час початку

4.7т
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Американський чемпіон Деонтей Уайлдер проведе захист поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі. Його суперником у матчі-реванші стане Тайсон Ф'юрі.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Поєдинок пройде в американському Лас-Вегасі в суботу, 22 лютого, на арені MGM Grand. Вихід бійців на ринг заплановано на 6:00 за київським часом неділі, 23 лютого. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ф'юрі 2.

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

ДЕ ДИВИТИСЯ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

  • В Україні побачити один з найбільш очікуваних боїв року можна буде завдяки сервісу MEGOGO.

  • На російському телебачення трансляцію з Лас-Вегаса організовує телеканал РЕН ТВ.

  • У Казахстані глядачі зможуть стежити за протистоянням завдяки супутниковому мовника Khabar TV.

Нагадаємо, перший бій американця та британця відбувся у грудні 2018 року і завершився внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі отримали незвичайну заборону перед матчем-реваншем, а крім того ледь не побилися на фінальній прес-конференції.

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Читайте всі новини по темі "реванш Уайлдер – Ф'юрі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі
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Победа Юты с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +1,5 очка
1.90 Сделать ставку
Миннесота Тимбервулвз
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Бостон Селтикс
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1.98 Сделать ставку
Торонто Рэпторз
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Финикс Санс
Победа Торонто с форой в -7,5 очка
1.90 Сделать ставку
Нью-Йорк Никс
VS
Индиана Пэйсерс
Победа Индианы с форой в -6,5 очка
1.94 Сделать ставку
Орландо Мэджик
VS
Даллас Маверикс
Победа Далласа с форой в -4,5 очка
1.95 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +5,5 очка
1.85 Сделать ставку
Стив Джонсон
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Егор Герасимов
VS
Феликс Оже-Альяссим
Победа Егора Герасимова с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Жиль Симон
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.66 Сделать ставку