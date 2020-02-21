У якій годині бій Уайлдер – Ф'юрі 2: точний час початку

Американський чемпіон Деонтей Уайлдер проведе захист поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі. Його суперником у матчі-реванші стане Тайсон Ф'юрі.

КОЛИ ТА У ЯКІЙ ГОДИНІ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

Поєдинок пройде в американському Лас-Вегасі в суботу, 22 лютого, на арені MGM Grand. Вихід бійців на ринг заплановано на 6:00 за київським часом неділі, 23 лютого. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Уайлдер – Ф'юрі 2.

Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі

ДЕ ДИВИТИСЯ УАЙЛДЕР – Ф'ЮРІ 2

В Україні побачити один з найбільш очікуваних боїв року можна буде завдяки сервісу MEGOGO.

На російському телебачення трансляцію з Лас-Вегаса організовує телеканал РЕН ТВ.

У Казахстані глядачі зможуть стежити за протистоянням завдяки супутниковому мовника Khabar TV.

Нагадаємо, перший бій американця та британця відбувся у грудні 2018 року і завершився внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі отримали незвичайну заборону перед матчем-реваншем, а крім того ледь не побилися на фінальній прес-конференції.

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