В Усика виникнуть великі проблеми, – американський супертяж. Відео

Американський боксер Майкл Хантер вважає, що українець Олександр Усик не зможе демонструвати яскраві виступи в суперважкому дивізіоні.

Хантер зізнався, що не дивився бій Усик - Чісора, але не здивувався тому, що поєдинок був не дуже захоплюючим.

"Я думаю, що в Усика виникнуть великі проблеми з тим, щоб бути видовищним і видавати захоплюючі бої. Я говорю про те, що Усику буде важко битися з суперважковаговиками. Усик володіє дуже хорошими навичками, і я вважаю, що він створить проблеми багатьом суперважкоатлетам, але в Едді Хірна люблять захоплюючі бої", – сказав Хантер в інтерв'ю ютуб-каналу SecondsOut.

Раніше колишній тренер і дядько Тайсона Ф'юрі Пітер заявив, що Олександр Усик має всі шанси добре проявити себе в суперважкій вазі після бою з Дереком Чісорою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чісора, який програв Усику в поєдинку 31 жовтня, заявив, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі "з'їдять" українця.