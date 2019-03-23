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У Усика пояснили, чому "продинамили" Повєткіна

2.9тЧитати матеріал російською

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що його підопічний не буде битися в найближчому поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна. Команда нашого спортсмена домовилася про бій з Карлосом Такамом.

"Ми довго вели переговори з командою Повєткіна. Цілком серйозно розглядали його як суперника, але в результаті погодили Такама. Просто вибір припав на камерунця. Хоча бій з Повєткіним теж став би відмінною подією", - розповів промоутер Усика в інтерв'ю Sportbox.

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Олександр Повєткін і Олександр Усик

Олександр Повєткін і Олександр Усик

Boxing Scene

При цьому Красюк не виключив, що в майбутньому поєдинок Усика і Повєткіна все ж відбудеться.

"Чому ні? Два олімпійські чемпіони, два супертяжа ..." - подумав про поєдинок Красюк.

Нагадаємо, що раніше Повєткін дав свою згоду на поєдинок проти Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн заявив, що поєдинок нашого боксера може бути перенесений. Спочатку планувалося провести бій 18 травня, проте на цю дату вже призначено протистояння чемпіонат WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера.

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Особи
Олександр УсикОлександр ПовєткінОлександр Красюк
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Победителя горшка этому ссыкуну)))
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