"У своїй країні": Усик звернувся до українців

Українець Олександр Усик побажав своїм співвітчизникам настання миру в країні у 2020 році.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер назвав багатство та кар'єрний ріст не головним досягненням в житті людини.
Яким би не був для Вас цей рік, він все одно був, і нічого не можна видалити з минулого фільму під назвою ЖИТТЯ! Я не дивлюся на те, який рік наступить: змії, коні, або мишки. Це рік життя Моїй і Вашої. І не важливо якій тварині він належить, він перш за все для людей, для нас. Не хочу щоб він приніс багатства і кар'єрне зростання, тому що це не головне. Хочу світу, в своїй країні. Хочу світу в кожен будинок, в кожне серце. І щоб усі пам'ятали, що щастя живе поруч з нами, тільки воно не кричить про це, а чекає свого часу. Щастя-це коли всі рідні живі і здорові, сидять поруч з Вами за святковим столом. Хочу щоб любов, ніжність і доброта прийшли і оселилися у Вашому домі! І незважаючи на те, що чекає Вас в цьому році-ніколи не здавайтеся !!! Тримайтеся один за одного, тому що якщо разом, то тепліше ... З наступаючим Новим роком! ☦️🥊🇺🇦👍🕕
"Я не дивлюся на те, який рік наступить: змії, коня або мишки. Це рік життя Мого і Вашого. І не важливо якій тварині він належить, він перш за все для людей, для нас. Не хочу, щоб він приніс багатства і кар'єрний ріст, тому що це не головне. Хочу миру в своїй країні. Хочу миру в кожен будинок, в кожне серце. І щоб усі пам'ятали, що щастя живе поруч з нами, тільки воно не кричить про це, а чекає свого часу" , – написав Усик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик взяв участь у романтичній фотосесії з дружиною Катериною.
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