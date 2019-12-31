"У своїй країні": Усик звернувся до українців

Українець Олександр Усик побажав своїм співвітчизникам настання миру в країні у 2020 році.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер назвав багатство та кар'єрний ріст не головним досягненням в житті людини.

"Я не дивлюся на те, який рік наступить: змії, коня або мишки. Це рік життя Мого і Вашого. І не важливо якій тварині він належить, він перш за все для людей, для нас. Не хочу, щоб він приніс багатства і кар'єрний ріст, тому що це не головне. Хочу миру в своїй країні. Хочу миру в кожен будинок, в кожне серце. І щоб усі пам'ятали, що щастя живе поруч з нами, тільки воно не кричить про це, а чекає свого часу" , – написав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик взяв участь у романтичній фотосесії з дружиною Катериною.

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