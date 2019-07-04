ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

У США побили головного ненависника Ломаченка

7.8тЧитати матеріал російською

Батько американського проспекту Теофімо Лопес, який відомий своїми образливими випадами на адресу Василя Ломаченка, отримав по обличчю під час одного зі спарингів сина.

Лопес готується до поєдинку за звання обов'язкового претендента на пояс Міжнародної федерації боксу (IBF), і вийшов у ринг зі співвітчизником-аматором Кішоуном Дейвісом. За даними BoxingTalk, спаринги вийшли гарячими, і сторони не зуміли впоратися з емоціями. Спершу виникла словесна суперечка, а потім тренер національної збірної США Кей Корома вдарив по обличчю Теофімо Лопеса-старшого.

Новини
Це рекорд! Названий гонорар Ломаченка за бій із Кемпбеллом

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

Instagram Теофімо Лопеса

Присутнім у залі боксерам і тренерам вдалося розняти учасників конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Теофімо Лопеса обматюкав Василя Ломаченка і заявив, що тренування українського боксера проводяться задля привернення уваги.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особи
Теофімо ЛопесВасиль Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel