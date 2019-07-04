У США побили головного ненависника Ломаченка

Батько американського проспекту Теофімо Лопес, який відомий своїми образливими випадами на адресу Василя Ломаченка, отримав по обличчю під час одного зі спарингів сина.

Лопес готується до поєдинку за звання обов'язкового претендента на пояс Міжнародної федерації боксу (IBF), і вийшов у ринг зі співвітчизником-аматором Кішоуном Дейвісом. За даними BoxingTalk, спаринги вийшли гарячими, і сторони не зуміли впоратися з емоціями. Спершу виникла словесна суперечка, а потім тренер національної збірної США Кей Корома вдарив по обличчю Теофімо Лопеса-старшого.

Теофімо Лопес Instagram Теофімо Лопеса

Присутнім у залі боксерам і тренерам вдалося розняти учасників конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер Теофімо Лопеса обматюкав Василя Ломаченка і заявив, що тренування українського боксера проводяться задля привернення уваги.

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