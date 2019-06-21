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У США безглуздо висловилися про Ломаченка: спортивні підсумки 20 червня

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Українському чемпіону Василю Ломаченку кинули черговий безглуздий виклик, а футболіст збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт із "Манчестер Сіті".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 20 червня.

Крім того, британець Тайсон Ф'юрі поділився думкою про повернення в бокс Володимира Кличка. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Особи
Василь ЛомаченкоТайсон Ф'юріОлександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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