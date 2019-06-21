У США безглуздо висловилися про Ломаченка: спортивні підсумки 20 червня

Українському чемпіону Василю Ломаченку кинули черговий безглуздий виклик, а футболіст збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт із "Манчестер Сіті".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 20 червня.
Крім того, британець Тайсон Ф'юрі поділився думкою про повернення в бокс Володимира Кличка. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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