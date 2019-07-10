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У справі зі скандальним боєм українця намітилася розв'язка

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Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила торги на право проведення поєдинку між чемпіоном світу в середній вазі Саулєм Альваресом і офіційним претендентом Сергієм Дерев'янченком.

Як повідомляє ESPN, ще 15 травня IBF дала командам боксерів 30 днів на переговори, однак Альварес не був зацікавлений в проведенні зустрічі з українцем. По закінченню терміну представник Дерев'янченка Алекс Домброфф відправив заяву в IBF про те, що продовжувати переговори з командою Альвареса безглуздо. Згідно з правилами IBF, тепер повинні відбутися промоутерські торги.

Захід призначено на 23 липня у Спрінгфілді (штат Нью-Джерсі, США).

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Повідомляється, що якщо Сауль не проведе обов'язковий захист, організація позбавить його пояса. У планах Альвареса - поєдинок 14 вересня, проте хто буде суперник і в якій ваговій категорії пройде бій, не відомо. Повідомляється, що мексиканець не проти перейти в напівважку вагу, щоб кинути виклик росіянину Сергію Ковальову.

В такому випадку вакантний титул IBF в середній вазі оскаржать боксери, що займають найвищі місця в рейтингу організації - це Дерев'янченко (№1) та представник Казахстану Геннадій Головкін (№3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер скандальним нокаутом сенсаційно завоював титул чемпіона світу WBO.

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Особи
Сергій Деревянченко Сауль Альварес
Місце
США
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