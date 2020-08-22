У скільки бій Повєткін – Уайт: точний час початку

Російський боксер Олександром Повєткіним (35-2-1, 24 КО) в ніч на неділю, 23 серпня, проведе бій проти британця Ділліана Уайта (27-1, 18 КО).

На кону буде стояти титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond.

Зустріч пройде в Брентвуді (графство Ессекс, Великобританія). Початок вечора боксу в 22:00 за київським часом. Сам поєдинок Повєткін - Уайт почнеться орієнтовно в 00:15.

Трансляції будуть вести телеканали "Рен ТВ" і A1, а також онлайн-платформа Amediateka. Переможець отримає право битися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Повєткін – Уайт був під загрозою зриву, так як у одного з членів команди росіянина виявили коронавірус.

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