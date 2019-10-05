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6 жовтня • оновлено в 18:07
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У скільки бій Головкін - Дерев'янченко: точний час початку

16.6т Читати матеріал російською

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) в ніч проти 6 жовтня битиметься з казахстанцем Геннадієм Головкіна (39-1-1, 35 КО).

Бій пройде за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Головкін – Дерев'янченко.

У скільки бій Головкін - Дерев'янченко: точний час початку

КОЛИ І О КОТРІЙ БІЙ ГОЛОВКІН - ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО

Поєдинок за титул пройде в неділю, в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden. Початок о 5:30 за київським часом (08:30 за Астаною). В Україні бій Головкін - Дерев'янченко покаже в прямому ефірі телеканал Xsport.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ГОЛОВКІН - ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО

Міжнародна трансляція запланована на DAZN і Sky Sports. Трансляцію на Казахстан проведуть національні мовники "Казахстан" (Qazaqstan) і "Казспорт" (Qazsport).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Геннадій Головкін здобув перемогу в першому бою після сенсаційної поразки від Сауля Альвареса в вересні минулого року.

Колишній чемпіон світу в 12-раундовому рейтинговому бою нокаутував непереможного Стіва Роллса (18-1, 10 КО).

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Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Головкін – Деревянченко
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
Місце
США
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Месяц пудрили мозги, писали бой 5 числа, а сегодня можно и новою статью накатать: "точное время начала".
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70rus xxx
70rus xxx
Инкогнито Назар, сперва отучись себе лайки ставить,потом начинай вякать.
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