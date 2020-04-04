Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Ентоні Ярд розповів, що коронавірус забрав у нього другого члена сім'ї за тиждень.

Ентоні Ярд @mranthonyyarde

"Ми втратили мою бабусю через цей вірус. Мій батько і його матір померли з різницею в кілька днів. Спочивай з миром, тато. 27.03.20. Спочивай з миром, бабуся. 02.04.20. Всім серцем з тими, хто страждає в цей час", - написав Ярд в сторіз.

Ентоні Ярд повідомив про смерть бабусі

Нагадаємо, що 27 березня у Ентоні Ярду помер батько, який до того не відчував проблем зі здоров'ям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Ярд бився за титул чемпіона світу з росіянином Сергієм Ковальовим і програв йому нокаутом.

23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу. COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера.

Раніше від коронавiрусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс.

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